被指大鬧世大運 全教產理事長怒斥「誣陷」

2017-08-20 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕台北世大運昨晚開幕，卻遭反年改團體闖入導致各國選手進場受阻，全國教育產業總工會（全教產）理事長黃耀南稍早於臉書上PO文，表示全國教師工會總聯合會（全教總）昨發新聞稿，是在誣指全教產阻止選手進場，與事實不符，並澄清當時他本人不在現場。

黃耀南指出，自己於世大運開幕式當日下午3點半參加由各發起活動團體（全國教育產業總工會未參與此活動）召開的記者會，強調記者會上是以「個人身份」參加，不代表全國教育產業總工會及任何團體。

黃接著表示，他大概下午5點到北寧路及南京東路口，手舉為台灣隊加油布條為台灣隊加油，一直到晚上7點半都待在那邊，後來聽說小巨蛋南側入口有抗爭衝突，有人被警察抓走，他隨後現場去，才發現被抓的人被釋放，抗議民眾也在被人釋放後陸續離開，黃也在此時離開。

黃耀南解釋，「因本人不在現場，不知事情始末」，此期間發生民眾及警方推擠，造成部分國家代表團未能依照原定流程入場，此事造成社會紛擾，他深感遺憾。

最後黃耀南於文末表示，盼相關單位能查明事實，以還原真相，對於全國教師工會總聯合會（全教總）昨日發新聞稿「誣指」全國教育產業總工會（全教產）阻止選手進場一事，「顯與事實不符」。

有網友在底下留言，「帶隊去抗議鬧場，為爭個人利益，不惜丟台灣的臉，可恨之人」、「昨晚真是場丟臉的鬧劇」、「天理何在？」