反年改亂鬧世大運 國民黨團：不予認同

2017-08-19 23:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕反年改團體今晚阻擋世大運各國選手進場，造成開幕典禮一度只有舉旗手，而無選手代表；對此，立法院國民黨團今晚發出聲明譴責，表示對此行為不予認同，甚感遺憾。

國民黨團質疑，主辦單位部署5600名維安警力，卻無法即時排除為數不多陳抗人士的突發狀況，黨團甚感不解。

國民黨團指出，對未來世大運賽事期間的維安能力，黨團至感憂心，期待主辦單位深刻檢討，也呼籲反年改團體，要抗議的對象不是參賽選手，不宜干擾或阻礙選手行動。