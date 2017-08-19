吳敦義明接黨主席 演說2重點：爭取青年認同、拚經濟

2017-08-19 22:11

〔記者施曉光／台北報導〕新任國民黨主席吳敦義明天宣誓就任，將在國民黨全代會上以「讓人民更幸福！讓台灣更美麗」為題發表就職演說。據透露，吳的演說重點將在闡述國民黨未來如何擴大社會支持，包括爭取青年認同與經濟發展等兩大重點。

吳敦義將宣布，國民黨要成立「藍天志工團」、「青年公共事務服務隊」，前往各個縣市甚至農村與偏遠地區，為當地民眾服務。

此外，吳敦義也會宣示，未來國民黨國發院培育有志優秀青年，無論在質與量，都要明顯提升，並將洽請黨籍從政、從業同志，優先聘用國發院所培育的人才，以期「即訓即用，相輔相成」，而且任何公共事務如果出現不公不義，人民福祉受到傷害時，就是有志青年會站出來的時候，國民黨將義無反顧，全力相挺。

吳敦義認為，「與青年關係的重點，在於本黨是否有理想」，國民黨只要有理想、有目標，就可以和年輕人在一起，年輕人也就會支持國民黨。

吳敦義還將針對民進黨1年3個多月以來的執政缺失提出針貶，包括兩岸僵局、經濟困境、社會對立。吳敦義將強調，「國人已經對於我們這個『美麗之島』遭到踐踏，心痛不已。本黨絕對不能怠惰，不能坐視。我們必須站出來，為國家和全民來奮鬥。」

至於拚經濟部分，吳敦義也將說明，未來會透過執政縣市與議會，努力改善投資環境，爭取投資，並結合企業與團體，促進國內投資與增進就業﹔至於外界關切的兩岸關係，他將重述既定立場，持續推動兩岸交流，促進互利雙贏。