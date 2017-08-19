反年改世大運鬧場 顏姓男子打傷警察

世大運開幕，反年改團體在場外敦化北路與八德路口，和警方發生推擠衝突。（記者羅沛德攝）

2017-08-19 21:18

〔記者陳恩惠／台北報導〕台北世大運開幕式今夜盛大開展，不過，晚間7點20分反年改抗議群眾在台北市敦化北路小巨蛋車輛出入口圍堵，讓選手專車一度受阻，無法進場參加開幕式，其間，萬華警分局漢中街派出所劉姓巡佐，遭「南臺灣抗暴聯盟」發言人顏才仁攻擊，眼部受傷送醫，為免衝突發生，警方顏男施以保護管束半小時後就釋放。總統府相關人員也出面接下反年改團體的陳情書。

台北市警方說，反年改抗議群眾今晚7點左右以兩兩散步方式進入管制區，行至敦化北路時，突然集結衝往小巨蛋車輛出入口坡道，企圖攔阻選手專車，一度讓選手無法進場。

當時負責管制南區的萬華警分局巡佐，為了攔下抗議群眾，遭顏姓民眾反身攻擊，出拳毆打，當場右眼紅腫送醫；警方見狀，將顏姓男子依警察職權行使法保護管束。

警方說，涉嫌拳毆劉員的男子是陸軍官校46期、如今為「南臺灣抗暴聯盟」發言人顏才仁，因為拉扯改道牌遭到保護管束。消息傳出之後，南台灣退警正義聯盟、台中軍公教警消聯盟、彰化軍公教、台南市退警約百餘人和警方協調，警方在晚間8點將顏才仁釋放。

就在釋放顏民的同時，總統府萬姓科長親自到敦化北路與八德路的抗議現場，接下反年改團體的陳情書。