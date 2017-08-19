拖12年才定案、接著3度流標...國影中心「孵」得心酸

國家電影文化中心預定地位於新莊副都心。（記者葉冠妤攝）

2017-08-19 21:28

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於新北市新莊副都心的台灣電影文化園區籌建延宕12年，去年終於塵埃落定，由新北市府先興建號稱「國家級影廳、地標級外觀」的國家電影中心，文化部則負責內部裝潢、軟體及營運，但礙於興建預算僅3.5億元，今年7月歷經兩度流標後，8月檢討標案內容後重新招標，最後仍告吹，本月23日將第4度開標，新北市府表示這次只需1家廠商投標即可成案，「應該是有機會！」

占地2.69公頃的「台灣電影文化園區」，第一期工程為國家電影中心，用途為保存見證台灣電影歷史與文化發展的電影資料，面積1公頃，由新北市負責出地、興建，再移交文化部營運；後續的第2期工程則將打造1.6公頃的電影文化園區，除有電影主題商城，更結合影視人才培訓、產業媒合、技術研發，全面推動電影文化產業。

據了解，7月啟動招標作業後，廠商認為經費過低才卻步，因此連續兩次都無人投標。

新北市新聞局長張其強表示，國影中心畢竟是國家級建築，新聞局和工務局在預算控管上仍相當謹慎；新聞局新聞行政科長賴素惠補充，先前標案內容讓廠商有所誤解，誤以為國影中心內裝映演設施、辦公空間等也含括在內，才認為預算不夠。

新北市工務局新建工程處長詹榮鋒坦言，「不可否認廠商之前認為預算過低」，但經檢討標案文件後，澄清新北只需負責興蓋建物，也透過減少牆面石材、不須負責辦公空間空調等，降低成本負擔，至於內裝部分則全部由文化部負責。

詹榮鋒說，8月修正標案後重新招標，已經吸引兩家廠商投標，「算有正面回應了！」只是根據採購法規定須達3家廠商投標，才會又再流標，但之後23日開標只需1家廠商投標即可，應該有機會，若順利招標出去，最快今年底或明年初就可動工，仍可望在2020年完工。