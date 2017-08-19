網傳軍中廁所貼小英肖像 國防部：將依法提告

2017-08-19 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕網路最近流傳一張圖片，指稱國防部長馮世寬斥資2000萬，在軍中小便上方磁磚貼蔡英文總統肖像；國防部今天也以圖片出面闢謠，指照片是惡意變造，絕無貼總統照片一事。

綜合媒體報導，國防部表示，網傳照片事遭網友惡意變造，原照是馮世寬6月17日視察花東防衛指揮部時的照片，變造的照片將部長身旁的部分官兵移除，合上變造過的小便斗。

國防部發言人陳中吉表示，國防部嚴正譴責這種惡意變造還散波不實謠言的惡意行經，將依法提告。