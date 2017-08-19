水蓮合體！陳水扁出席819和平茶話會 秀和平鴿

2017-08-19 18:14

〔記者洪臣宏／高雄報導〕呂秀蓮在高雄圓山飯店發起紀念二戰終戰的「819和平茶話會」，陳水扁當神秘嘉賓，他在陳致中陪同下現身，獲得熱烈歡迎。陳水扁全程沒有發表談話及接受媒體訪問，但他應呂秀蓮邀請走到台前，一起秀出「和平」書法，魔術師則藉由他手放出和平鴿，支持者湧上前合照，阿扁總統儼然成為全場焦點，臉上堆滿笑容，一掃無法出席世大運遺憾。

二戰終戰72年，呂秀蓮致詞時說，期間雖有戰爭但離台灣很遠，但72年後歷史又進入戰爭威脅，因北韓領導人金正恩挑戰美國總統川普，8月15日雙方激烈互嗆，全世界都害怕他們打架。

她話鋒一轉說，結果當天沒有戰爭，反倒是台灣發生大停電，這不是陳金德下台或民進黨派系問題，而是博愛特區是全國政治中樞，如果台電可以決定那裡停電，「讓總統府停電難道不會很怪嗎？」

呂秀蓮質疑 大停電時機敏感不單純

她還說，同日上午還發生了中共戰機沿台灣海峽及在防空識別區飛來飛去，加上之前也有種種大膽的侵門踏戶行為，聯想到8月1日習近平在蒙古朱日和的大閱兵，發表六個任何不准許，台灣此時發生大停電，「真有這麼單純？」她對著在台下的前總統陳水扁說，「為何阿扁和我以前在總統府時，都不會發生這種事？」呂秀蓮說，美國抓伊拉克哈珊時前，也發生過大停電。

呂秀蓮不斷強調要「投資和平」，活動現場推動連署一人寫一封信給川普與金正恩，呼籲棄干戈為和平，另有和平中立公投的提案連署，陳水扁也加入連署。