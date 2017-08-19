林全視察衛福部草療茄荖山莊 宣示反毒決心

2017-08-19 14:31

〔記者佟振國／草屯報導〕行政院長林全中午視察衛福部草屯療養院成癮治療性社區茄荖山莊，強調毒品成癮者不能只以定罪、處罰方式對待，透過政府介入，讓社會大眾不願也不敢製、販毒及吸食毒品，不幸陷入毒品麻煩者，仍有機會復歸社會，也期勉正與毒品對抗的青少年能儘快擺脫毒品，重拾人生希望。

行政院今年5月提出「新世代反毒策略」，建立以人為中心的防制新思維，將原本每年12億的反毒經費倍增到25億，預計4年投入百億預算向毒品宣戰。

行政院長林全今由法務部長邱太三、衛福部長陳時中等人陪同，視察衛福部草屯療養院茄荖山莊，目前是台灣第一家也是唯一的治療性社區服務處場所，現階段可收治30名青少年，林全特別參觀學員的治療及生活空間，草療也計劃在茄荖山莊2樓增設收治量，並整修隔壁的台中分監留置的宿舍區，開設藥癮者中途之家，朝整合性藥癮醫療示範中心及專業人員培育機構等目標邁進。

林全指出，反毒有許多的環節必須兼顧，首先要讓社會大眾不願也不敢製、販毒，其次是沒有機會也不想接觸毒品，還有更重要的工作是讓不幸接觸毒品而成癮者，仍有機會重回社會，毒品成癮者不能只以定罪處罰方式對待，應視為「病人」，透過政府幫忙，讓他們遠離毒品。

正在茄荖山莊與對抗的青少年也現身說法，過去懊悔染毒，卻無力克服，幸運來到山莊透過多元的身心治療及職訓課程，不必再靠吸毒紓壓或逃避，希望能擺脫毒品控制。

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