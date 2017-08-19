備戰2024？林佳龍佈局海外台派市場

2017-08-19 12:35

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台北市長林佳龍18日大動作找全球台灣研究中心（Global Taiwan Institute，GTI）一起舉辦國際論壇，與談人包括許多美國涉台人士。據了解，林佳龍此舉除了凸顯自己是目前民進黨幾個想爭取2024的政治明星中，最能處理美中台、國際事務的人選外，也不難從GTI的組成，看出林佳龍磨刀霍霍，提前搶攻台派市場的佈局。

台派以往在美國較活躍的組織是以台灣人公共事務會（Formosan Association for Public Affairs, FAPA）為主，每到寒暑假，可以看到親綠的政治人物、社團都會到美國參加FAPA活動、或進行募款，而GTI則是新竄起的組織之一，學術色彩較濃厚。

GTI在去年成立時，號稱華府最大、最活躍的台灣研究智庫，金主多為台派、獨派人士。GTI執行長蕭良其的父親為台灣知名社會學者、總統府資政蕭新煌，而GTI榮譽董事長吳榮義的兒子是外交部政務次長吳志中，吳志中昨也在論壇閉幕致辭。從GTI的人事組成，不難看出林佳龍與GTI合作的盤算。

這次論壇的與談人中，還包括2049計畫研究所執行主任石明凱（Mark Stokes），石明凱是美國國防部前中國科科長，曾經力主台灣應發展飛彈防禦系統。而2049計畫研究所的核心人物為美國前副助理國務卿薛瑞福（Randall G. Schriver），可望在今年秋天出任國防部主管亞太事務助理部長，身為薛瑞福得力助手的石明凱，也可能回鍋國防部。

石明凱的現身不是偶然，因為早在今年初，林佳龍就曾力邀2049計畫研究所來台，一同探討台美在科技政策上可能合作的議題，當時就是由薛瑞福率團。在幾天前，林佳龍也到美國前副總統錢尼安全顧問葉望輝見面，並且訪問美光（Micron）等在台灣投資名列前茅的外資公司。

據透露，林佳龍希望透過這樣的「雙軌外交」，一方面呼應總統蔡英文4月下令要求各個行政機關必須從策略合作夥伴思維出發，致力建構台美關係的全新架構，也展現自己對於相關政策的貫徹、執行能力。