批准陳金德辭職 林全：是為了減少外界爭議

2017-08-19 12:11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院長林全今天受訪時表示，中油董事長陳金德在815跳電時，第一時間就表達請辭，但他考量到很多真相還沒完全釐清，因此沒有准許，但陳昨天再次提出辭職，是因為陳希望能夠辭職以減少爭議，他也考慮到陳的想法確實有助於國內的爭議減少，所以同意陳先離開。

中油董事長陳金德昨天請辭獲准，遭質疑是因受訪談話有爭議才准辭，行政院長林全今天南下台中市參加中彰投苗首長會議時表示，陳金德在815跳電事件發生後第一時間就辭職。

林全表示，陳金德第一時間就提出認為自己要負起責任，準備請辭，但當時他考慮到很多真相還沒完全釐清，同時也涉及外包廠商的一些問題，中油公司不能夠沒有主持人，所以他認為陳必須留下來，先來處理這些問題，來鞏固整個領導的體制，所以他並沒有在第一時間同意馬上宣布他辭職。

林全指出，已把整個追究責任分成兩個部分，第一個就是政治責任的部分，經濟部長李世光已用辭職來表達政治責任的負擔，至於事後管理及執行方面的責任，要等到事情釐清再來處理，所以他第一時間是這樣處理的。

林全指出，昨天陳金德再次提出希望能夠辭職，主要原因是考慮到陳金德在對外表示一些意見時，引起社會不同的爭議，陳認為，為免這事情被無謂擴大，希望能夠辭職以減少爭議，他也考慮到陳的想法確實有助於國內的爭議減少，所以同意陳先離開，後續的事情會趕快來找公司的董事長，進行後續作業。

林全表示，中油的天然氣的整個供輸跟外包廠商的一些介接的問題所造成的影響，不要完全從究責的部分來看，更應該從危機管理來看，要怎麼樣能夠為未來的供電系統穩定性能做更好的檢討，是目前行政院的處理方向，不是完全是以究責來考量問題。

林全下午將到台中火力發電廠視察，林全表示，815跳電後，確實面對幾個危機，在供電上，包含和平電塔倒塌以及之後台中火力電廠破管事件等，可以看得出來台電在處理這些危機上其實有很多同仁做得非常的好，不希望因為這些供電的意外危機，讓台電沒有受到肯定，所以他是要到現場給員工打氣。