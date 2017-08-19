吳思瑤稱「再砲打中央就K你！」 柯P做出這個反應...

吳思瑤和柯文哲的交情很好。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-08-19 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲最近幾個月，頻對中央開砲，就連和柯文哲長久以來交情很好的立委吳思瑤都忍不住當面唸柯文哲，要他別再對民進黨開砲，但柯文哲聽完只是吐吐舌頭，藉機帶過，雖然唸柯文哲，但吳思瑤仍認為柯文哲在政治智慧有所成長，已經與當初的柯文哲不太一樣。

《風傳媒》報導，吳思瑤過去選立委時柯文哲大力輔選，後來她也擔任柯文哲與中央的協調者，不過柯文哲最近砲打中央，火力十足，讓吳思瑤相當無奈，她在一次場合中忍不住對柯文哲說：「你再給我砲打中央，我就K你！」但柯文哲馬上裝作沒事，並吐吐舌頭，藉機帶過。

吳思瑤透露，擔任中央與柯文哲之間的協調者，所以她能感受到，其實柯文哲在政治智慧與藝術真的已有成長，不過這次世大運，中央各個相關部會都有幫忙，但柯文哲卻頻頻砲打中央，實在是「欠民進黨一個道歉與感恩」，她認為柯文哲不該在前瞻計畫時屢屢對外放砲，因為柯文哲與中央還是有對話的管道，不用刻意秀給大家看。

吳思瑤認為，目前的狀況是柯文哲自己造成，應該由柯主動釋出善意，中央並不想為難柯文哲，但「解鈴還需繫鈴人」，柯文哲應該要有誠意地向民進黨道歉。