民進黨誰選宜蘭縣長？ 縣黨部：協調產生不民調

2017-08-18 20:25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨下屆宜蘭縣長究竟由誰代表參選，至今仍未定案，為了盡速推派黨提名候選人，縣黨部今天下午召開協商會議，最後確定，下屆縣長提名人由黨內協調機制產生，若未來有另一組人再向黨中央登記參選，就會予以反對、抵制；換言之，縣長人選將不會以民調來決定誰出線。

民進黨下屆縣長選舉搶破頭，包括立委陳歐珀、宜蘭市長江聰淵、冬山鄉長謝燦輝等都已率先表態，甚至因停電事故請辭負責的中油董座陳金德，也被點名。

為了免人選產生過晚，對選情造成負面影響，縣黨部今天邀各方陣營及資深黨公職、選對會、全國黨代表參與協商，不過，原會議預定1小時就能確定結果，因為要所有人達成共識，直到傍晚6點半，才見眾人步出會議室大門。

民進黨宜蘭縣黨部主委林進財說，縣長參選人選確定將由協調機制產生，假使協調過後，有另一組人或是參與協調者，再向黨中央登記參選，全縣黨公職都會予以抵制，不幫其助選。

林進財說，黨部協調方式將會在下月全國黨代表大會正式提案，請黨中央授權縣黨部協調縣長人選。至於細節及辦法，下週會再討論出整體方案，「盼在5合1選舉提名完成前，產生縣長人選」。

至於被點名的前中油董座陳金德，林進財說，黨部對下屆縣長人選持開放態度，有興趣者都能報名，如果時間來得及，他（指陳金德）當然有條件參與協調作業。

他強調，縣長人選應提早產生，不宜再久拖是所有出席者共識；至於最後有多少人領表爭取縣長提名，黨部沒預設立場，只要「檯面上誰最好，誰就最有可能出線」。