陳金德下台 地方人聞訊：台灣人沒福報

2017-08-18 20:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕關心時事的高雄市民今天聽聞陳金德辭職消息，透過管道找上高雄市議長康裕成探詢，確認陳金德真辭職後，留言給康裕成：台灣人沒福報。

康裕成說，陳金德在副市長、環保局長任內，處置日月光污染、高雄氣爆等作為讓不少市民認同，還稱他為日月光英雄，結果因為停電一事而下台，讓許多人感到惋惜。

康裕成說，陳金德勇於任事，做事不拖泥帶水，與基層緊密連結，與民代互動、溝通也沒問題，原本各界寄望他改革中油，結果因停電而下台，難怪會讓地方不捨。