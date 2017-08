2017-08-18 20:50

〔即時新聞/綜合報導〕中國在蔡英文政府上台後以各種手段壓縮台灣國際空間,美國在台協會(AIT)台北辦事處前處長楊甦棣今天表示,北京企圖「霸凌」蔡英文總統,這是缺乏遠見的做法,蔡總統也不是可以被霸凌的人。

楊甦棣今天出席「建構亞太新局下台美關係新架構」國際論壇,會後受訪表示,北京不試著與台灣互動是個錯誤,北京企圖霸凌(bully)蔡英文總統的做法缺乏遠見,蔡總統在國內面臨許多挑戰,不會因北京的做法而改變焦點;而就他了解,蔡總統不是那種可以被霸凌的人(that kind of person that can be bullied)。

談到黃之鋒等香港民運人士遭判刑入獄,楊甦棣說,當初鄧小平提出「一國兩制」,期待這個制度也能套用在台灣,如今一國兩制在香港的運作並不順利,台灣人會認為中國無法信任,鄧小平如果知道這個狀況,恐會「死不瞑目」。

楊甦棣說,中國國家主席習近平的台灣與香港政策值得觀察,兩岸關係在中共十九大後是否會改變,他並不清楚,但他認為習有意強化領導,在10年任期屆滿後繼續掌權。