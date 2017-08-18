立法下會期優先法案 財政部長：股利所得稅改

2017-08-18 18:24

〔記者吳佳蓉／台北報導〕展望立法院下半年會期，財政部長許虞哲今天表示，下會期將優先處理，希望儘速通過相關修正草案，目標於2019年申報2018年綜所稅時適用；此外，台灣巴拉圭關稅減讓方案、太陽能板用玻璃及老舊大貨車「報廢換新」貨物稅免稅、減徵優惠，也列為優先法案。

財政部今天舉辦媒體座談會，許虞哲出席時說，外界關心的股利稅改，將列為下會期最優先處理的修正法案，時程上仍在等待與行政院協調時間，報告初步方向。他重申，先前已在立法院財委會承諾過，股利稅改將朝減稅方式進行，但也絕對不會劫貧濟富。

綜所稅率降 營所稅率調高

許虞哲說，現階段確定的是，綜所稅稅率一定會降，營所稅稅率一定調高，但調幅仍要等行政院拍板。同時，綜所稅中的薪資所得特別扣除額、身心障礙特別扣除額及標準扣除額也一定會提高。希望能儘速修法通過，目標明年元旦生效，2019年5月申報時實際適用。

另一方面，他指出，配合台灣巴拉圭自由貿易協定簽署，下會期將修正海關進口稅則條例，以通過「台巴關稅減讓方案」，將精油、肥皂、木碳等產品進口關稅稅率調降為零，並分年調降合板木、運動鞋等產品關稅。

配合政府發展綠色能源、落實空污防制政策，下會期也將修正「貨物稅條例」，讓太陽能板用玻璃貨物稅，將由現行10％降為免稅，期間5年，以降低國內業者生產太陽能模組的成本，扶持產業發展茁壯。並配合環保署報廢補助，針對1999年6月30日前出廠的大貨車（3.5噸以上），給予5萬元貨物稅減徵優惠。

許虞哲表示，下會期因得審議明年度預算，審議修正草案的時間較少，但仍希望上述重要優先草案可順利如期通過，另外，像立委關注的公益彩券發行條例、海關緝私條例修正草案，也都會送入財委會審議。