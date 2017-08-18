啟動「小黑貓」專車 蕭美琴服務團隊下鄉駐點

2017-08-18 18:44

［記者王峻祺／花蓮報導］立法委員蕭美琴行動服務處今選在花蓮縣鳳林鎮起跑，由服務團隊親自開著「小黑貓」專車下鄉駐點，協助處理民眾服務案件，除避免偏遠鄉親舟車勞頓，也希望能夠更貼近地方、了解民意，及時處理民眾問題，未來還預計每週下鄉1次，提供縣民最便利的服務。

花蓮地形狹長，13鄉鎮市雖有力挺蕭美琴的熱心志工設置聯絡站，但因地方問題種類繁雜，服務案件應接不暇，凡是遇到特殊案件，民眾過去都必須北上至花蓮市服務處協尋。

蕭美琴說，花蓮鄉親普遍保守客氣，遇到問題常不好意思尋求協助，若不勤走基層，有許多長期累積的問題根本無法察覺，為讓服務更趨完善、便利，八月起正式啟動「小黑貓行動服務車」，由團隊開著專車在大街小巷廣播放送，下鄉駐點協助處理服務案件。

服務處主任陳景豐說，「行動服務處」規劃，獲得地方民眾贊許，首站鳳林鎮起跑就接獲民眾陳情國有土地承租、自來水延管、香蕉農風災補助及新型態養殖產業項目未納入農業範疇，影響補助申請等問題，目前都將交由團隊接續處理。

他強調，未來計畫每週1次下鄉巡迴，除花蓮市、吉安鄉以外，距離較遠的鄉鎮都會固定駐點服務，讓民眾隨處可見「蕭美琴行動服務處」，並請鄉親密切留意蕭美琴臉書訊息及宣傳車的播音通知。