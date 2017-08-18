陪智庫學者拜訪蔡總統 林佳龍盼建構台美新關係

2017-08-18 16:40

〔記者黃鐘山／台中報導〕兼任台灣智庫董事長的台中市長林佳龍，今天北上參加台灣智庫與美國GTI智庫共同舉辦的國際論壇，全程以英語致開幕詞，並陪同台美來訪官員與專家學者拜會蔡英文總統。他隨後透過臉書貼文表示，透過此次智庫交流對話有助於拓展新視野、新架構，建構台美合作新契機。

市府說，此國際論壇以「川普政府的外交與安全戰略」、「東亞變局與美中關係」及「新台美關係的構築」為主題，包括前美國眾議院外交委員會亞太小組主席邵建隆、美國在台協會前處長楊甦棣、2049計劃研究所執行董事石明凱等台美學者出席，共同探討台美關係合作方案

林佳龍在臉書貼文表示，今日陪同邵建隆、楊甦棣等人拜訪總統蔡英文。蔡總統見到老朋友感到相當開心，也表示樂見年輕學者訪台，希望透過交流互動，讓台美關係透過世代傳承穩健發展，激盪出創意的台美關係新架構。

林佳龍認為，台美間的合作關係，不只是架構在美國和中國的關係之下，還有很大空間值得台灣努力，而美國各界現在也重新檢討與中國的關係，如何找到台美作為策略合作夥伴的目標和空間，尋找雙方合作新契機。

他又說，無論是產業鏈之間的互補關係、區域安全、區域反恐與人道救援等，可透過智庫的交流與對話加以推動；今天的對話只是開始，日後他將持續透過智庫來進行二軌外交，發展台美關係的新架構與新戰略。

林佳龍曾任國安會諮詢委員，外交與國際歷練豐富，長期以來率智庫持續推動政策研究，更致力深耕與美、日等國智庫之間的二軌外交，與美國傳統基金會以及日本岡崎研究所，共同舉辦過多次的「美日台三邊戰略對話」，希望透過智庫拓展台灣的國際網絡，鞏固台灣在國際社會上的能見度。

年初台灣智庫先與美國「2049計劃研究所」一同探討台美在科技政策上可能合作的議題，當時率團參加的執行長薛瑞福（Randall Schriver），據聞近期將接任美國防部亞太助理部長。