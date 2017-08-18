台電緊急公告停電？議員批中市府後知後覺

2017-08-18 15:26

〔記者黃鐘山／台中報導〕815大停電民眾驚魂未定，市議員顏莉敏今（18）日指控，台電又緊急公告「因線路改良須進行各區停電」訊息，市府卻後知後覺，未及時通知市民；市府則指烏龍爆料，並說例行檢修公告竟誤當緊急性停電，別再政治操作不實訊息。

顏莉敏接到民眾陳情指出，台電緊急張貼停電的通知單，範圍甚廣，影響戶數眾多，幾乎全市各區都有，影響時間也拉得相當長，從8月18日到9月30日1個多月的時間，但市府卻無任何官方訊息告知市民此事。

她質疑，難道市府跟台電溝通管道出了問題？還是市府覺得台電公告就好，市府不必將「如此讓市民不便」的事情宣傳出來？市府根本後知後覺，甚至不知不覺，只想讓市民在市府訊息看到「林佳龍好棒棒」，或為市府錯誤辯解。

市府新聞局長卓冠廷回應說，此烏龍爆料經市府查證，乃台電例行、計畫性的供電系統檢修公告，屬每年經常性辦理，現已公告到9月底，並非緊急性停電，呼籲議員不要利用815大停電進行政治操作，散布不實訊息造成市民恐慌。

他強調，若是緊急停電，市府第一時間就會利用各式平台將訊息提供給市民，全力應變；經發局長呂曜志說明，台電例行性檢修除在網站上公告這類訊息，也會透過台中營業處分區向施工影響範圍的區里告知，讓居民了解並預作配合。

顏莉敏則說，台電17日公告停電是事實，而且當天就開始停電，難道這不緊急？815大停電後，民眾對於停電本來就會更敏感，市府本該宣導「讓市民不便」的停電訊息，難道這樣市府也只想辯解？公道自在人心！