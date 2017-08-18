張善政：若反核與「拜上帝、菩薩」一樣就沒得談

2017-08-18 15:29

〔記者鄭鴻達／台北報導〕前行政院長張善政今接受電台專訪暢談能源政策，張會後受訪指出，蔡政府應拿出支持2025非核家園的數據，核能若當成技術問題就有得討論，但若將反核當成「拜上帝、拜菩薩」一樣就沒得談，「不知總統蔡英文是將核能當成可談的技術或拜上帝、拜菩薩」。

在815大停電後，具有工程專業背景的張善政接受POP Radio的專訪，與主持人黃光芹暢談能源政策。張善政於專訪過程中強調，當初在政權交接時，他與前總統馬英九用數據算非核家園時程至少是2030年甚至2035年，所以他不知道民進黨政府如何得出2025年的目標。

張善政強調，將非核家園目標提早到2025年是「非常、非常、非常大的挑戰」，等於每年得新增200萬瓩的發電量，困難在於光電需要大量土地，而離岸風電部分，當初前副總統吳敦義說「白海豚會轉彎」就被罵死，希望蔡政府能提出支持2025年背後的數據。

對於續用核能的爭論，張善政強調，核能可分為多層次，他能與反核者討論技術問題，如車諾比核電廠事故屬於舊技術，現在不會發生類似事故，但若反核者將反核當成「拜上帝、拜菩薩」就沒得談，「不知蔡英文是將核能當成可談的技術或拜上帝、拜菩薩」。

而國民黨副主席郝龍斌倡議「核能公投」，張善政表示，公投前提是要給民眾足夠的透明資訊，且應有足夠的教育及認知，公投是手段，若缺乏前端配套，恐怕淪為吵來吵去的民粹，與其讓少數持「拜上帝、拜菩薩」心態的政治人物決定，不如讓民眾決定及負責。