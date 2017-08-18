馬英九花蓮「取暖」 被問官司、笑而不答

馬英九到花蓮參加豐年祭，用檳榔葉做環保餐具，頭上的幸運環也是自己編的。（記者花孟璟攝）

2017-08-18 14:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前總統馬英九前天才因大巨蛋案出庭，今天到花蓮取暖，早上去體驗阿美族文化、吃石頭火鍋，看到鍋裡沒蝦，馬還說笑：「是因為一例一休嗎」？下午則連續參加二個阿美族豐年祭，馬被問到「對官司有無信心」他只是笑著說謝謝，不願回答。

馬英九上午到花蓮光復鄉馬太鞍溼地，由光豐地區農會總幹事林清水、理事朱進郎導覽，先是到溼地的種子教育館做「種子青蛙」工藝品、認識溼地的動植物，在欣綠農園品嚐阿美族石頭火鍋，還和族人一起跳阿美族舞蹈，直呼「有吃又有玩」，很開心。

而馬英九對石頭鍋最感興趣，還不斷詢問，阿美族利用石頭燒熱煮湯的歷史「有沒有幾千年那麼長」？他看到鍋子裡沒蝦，導覽的朱進郎答：「蝦子今天放假啦」！馬反問：「是因為一例一休嗎」阿美族廚師請他在石頭火鍋加米酒提味，馬從善如流，一邊倒酒還說「叫我倒酒是因為我叫馬英九（酒）嗎」？

今天馬顯得心情不錯，但被記者問「對官司有沒有信心」，馬笑而不答，僅以「謝謝、謝謝」帶過。

天氣燠熱，馬喝咖啡休息時，還大談台灣能源政策，他說，大跳電他家第1次跳電5分鐘、第2次跳電50分鐘，認為「廢核要漸進」，綠能也不是一蹴可幾，並一一分析天然氣、燃煤、核能、太陽能的發電成本，認為現在台灣能源政策太理想化，應重新思考。

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馬英九（左三）到花蓮參加豐年祭，體驗阿美族舞蹈。（記者花孟璟攝）

馬英九（左三）到花蓮參加豐年祭，體驗阿美族舞蹈。（記者花孟璟攝）

馬英九（右）到花蓮馬太鞍、太巴塱參加豐年祭，體驗阿美族舞蹈及石頭火鍋，還被要求「倒酒」，馬開玩笑「是因為我叫馬英九（諧音酒）嗎」？（記者花孟璟攝）