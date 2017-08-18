總統府親子日 蔡英文：我們都是一個團隊

2017-08-18 13:59

〔記者李欣芳／台北報導〕總統府今天舉行一年一度親子同歡的家庭日，蔡英文總統與陳建仁副總統一起出席活動，與總統府及國家安全會議的員工及眷屬話家常並合影，總統也對於同仁們這段時間以來承擔更多的任務，表達肯定與感謝之意。

蔡總統說，這段時間以來，府內同仁承擔了更多的任務，包括「原住民族歷史正義與轉型正義委員會」、「國家年金改革委員會」，以及上週剛落幕的「司法改革國是會議」等，都付出了許多心力，總統也談到與會的國安會同仁說：「我們都是一個團隊」。

蔡總統致詞時首先歡迎前來參加「家庭日」活動的員工及眷屬。今年參加的人數將近900位，讓總統府裡四處都很熱鬧。有些人特地從其他縣市前來，有些人她去年也見過，看到大家共聚一堂，她感到相當開心。

蔡總統指出，今年的家庭日，同仁們的眷屬除了來總統府參觀及看表演，主辦單位還特別精選十幾樣農特產品，希望讓大家多了解台灣農業轉型的成果，並給台灣農產品更多支持。

總統說，過去一年來，總統府一直在創新與改變。除了「總統府音樂會」移到屏東舉辦，開放網路直播，讓更多民眾都能夠一同欣賞音樂饗宴，也定期更新總統府特展，呈現台灣不同領域的優秀作品。

最後，總統再次感謝同仁眷屬們的體諒，也希望大家都能以最熱烈的掌聲，為自己的家人加油打氣，並盼與會者都能盡情享受今日的活動。