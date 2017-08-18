陳金德請辭中油董座 陳菊回應了！

2017-08-18 14:08

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長林全批准後，中油董事長陳金德今天中午召開正式請辭記者會。對此，高雄市長陳菊表示，「我們尊重他」。

綜合媒體報導，陳菊今上午出席資深里長表揚大會時，直言陳是有風骨者，但她個人較關心整個企業文化的改革，至於個人去留，政務官上下來去自如，尊重陳的選擇。

報導指出，對於陳金德下台，是否為黨內鬥爭，陳菊僅回「沒有評論」。另外，陳因曾任高市副市長，被視為陳菊人馬，後續是否會替陳安排去路，陳菊只說，謝謝，大家都很關心他，隨即離開。