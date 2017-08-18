台、美智庫論壇》林佳龍：分散中國製造比重

林佳龍出席「台灣智庫」以及美國「全球台灣研究中心」所共同舉辦的台美智庫國際論壇。（記者蘇芳禾攝）

2017-08-18 12:57

〔記者蘇芳禾／台北報導〕台中市長、台灣智庫董事長林佳龍今天出席台美智庫國際論壇時表示，美國因為地緣政治的戰略考量，既不承認中華民國政府又不願中華民國改變國號的狀況之下，面對新的國際局勢與新的國內需求，台灣與美國必須共同思考，如何創造出新的架構；相信透過新的「台美產業鏈」可分散過度集中在中國的製造比重，達到新時代的台美夥伴互利雙贏模式。

林佳龍出席「台灣智庫」以及美國「全球台灣研究中心」所共同舉辦的國際論壇時指出，他剛剛帶著參與此次會議的美方貴賓進入總統府，一起晉見了蔡總統，跟她報告這次會議的活動。蔡總統見到幾位老朋友非常地開心，也對這次的會議有著很高的期許。

林佳龍表示，這次會議設定三個討論主題，分別是：「川普政府的外交與安全戰略」、「東亞變局與美中關係」，以及「新台美關係的構築」。目前我們面對的，正是一個本質出現改變、新課題不斷浮上檯面，但既有架構卻無法回應與處理現實課題的變動中的亞太國際秩序。

林佳龍表示，從全球經濟與戰略的角度出發，便能發現台灣新政府的政策，與美國新政府的需求相符。他日前訪問美國矽谷，拜訪了蘋果、思科Rockwell、NVIDIA以及美光半導體等知名企業，觀摩了「機器學習」、「智慧交通」還有體育園區的管理，同時亦在參訪了幾所美國大學與企業之後，推動多項台美的產學合作計畫。這趟美國之行，讓他看到台灣與美國之間有許多共同的戰略利益，並且在經濟與安全等課題上，有著諸多合作的可能機會。

林佳龍表示，相較於中國的紅色供應鏈、獨占整個生產鏈的韓國，或是已經具有完整獨立產業鏈的日本，台灣與美國過往在產業鏈上的合作模式，更加符合雙方國家利益。

林佳龍表示，相信結合台美在「研發設計」、「品牌創新」、市場與中段的「製造分工」等三項力量，以形成新的「台美產業鏈」；以其獲得川普總統期待的製造業回美國、分散過度集中在中國的製造比重，以及台灣的新南向產業合作策略等三大目標，達到新時代的台美夥伴互利雙贏模式。

林佳龍認為，台灣與美國必須共同思考，如何創造出新的架構。否則在中國亟欲挑戰現有結構之下，台美雙方將難以推動彼此的合作計畫。因此，諸如美國國會所提出的「台灣旅行法」或是「國防授權法」，都是很好的方向。