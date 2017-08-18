昨說派系爭鬥看多了 中油董事長陳金德正式請辭

2017-08-18 10:31

〔記者黃佩君／台北報導〕中油上午十點多表示，中油將於今天中午12時在中油大樓召開董事長陳金德正式請辭記者會。

據了解，經濟部代部長沈榮津昨向行政院報告時，對中油在大潭電廠更換電源供應器程序是否有照SOP提出疑問，林全並立即指示沈昨下午赴大潭電廠了解。目前包括沈榮津、陳金德等人均在行政院開會報告，十餘分鐘後中油即表示陳金德決定請辭，12點將正式開記者會說明。

陳金德昨大動作表示，對點名下台聲浪「他在民進黨已卅多年，類似的派系鬥爭看多了」。他也表示，黨內要他下台的聲音都聽到了，每個人都有立場，他也不會迴避責任，但仍要改善中油和包商之間的不良文化。

而昨中油內部本已召集天然氣事業部及石化事業部懂自動程序的主管，組成十人「高手小組」解讀電腦記錄，預計今天中午將提出報告，希望能還原真實情況。中油原擬下午針對此報告說明，但尚未說明，陳金德已請辭。

昨傳出行政院長林全對中油是否有照SOP執行存有疑慮，並立刻派遣經濟部代部長沈榮津昨下午赴大潭電廠的隔離跟計量站，以及控制中心、電動閥現場了解。沈今表示已聽取中油的報告，今整理完畢後，將到行政院裡報告。而對目前究責方向，沈榮津說，目前行政院裡已成立專案小組，將等專案小組調查完後依規定來，而賠償將等整個事件查明清楚後，再來後續處理。

今上午十點包括沈榮津、陳金德等人都已在行政院內進行報告，但報告才約十餘分鐘，中油即發布訊息，表示陳金德請辭。