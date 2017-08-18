談香港社運與太陽花 呂秋遠：盼一國兩制別在台灣出現

2017-08-18 10:28

〔即時新聞／綜合報導〕發起「雨傘運動」的香港眾志秘書長黃之鋒、主席羅冠聰、學聯前秘書長周永康等3人，昨被香港高等法院判刑6至8個月，且需即刻入獄，這也是繼日前香港13名泛民主派年輕成員因抗議「新界東北」開發案被改判徒刑後，對港人要求政制改革呼聲的又一次重擊。對此，律師呂秋遠感嘆的說，當一個社會的政治參與、政治溝通管道是暢通的，沒人願意採行非法的方式來進行，「有頭髮，誰想要禿頭？」

呂秋遠在臉書表示，「新界東北」的開發計畫與台灣面臨的土地正義問題，有驚人的相似性，「有財團、有中資、有民意不足、有拆遷，而且，有抗議」。呂秋遠指出，當「香港立法會」這個欠缺完整民意基礎的機構，用驚人的速度，通過一項可能影響上萬人的規劃，有一群社運人士嘗試以「比較激烈」的方式抗議，為這些居民挺身而出，但結果是被法院判決入獄服刑，而判決書更是告訴民眾「不要仿效這種行為」。

呂秋遠舉了2014年的太陽花學運來說明，認為當時太陽花採行的手段，比香港人還要激烈許多，但最後台灣法院判決這些人無罪（行政院部分則是有罪，但可以易科罰金，也還在上訴中）；而太陽花學運至今三年來，除了反年改民眾曾嘗試要仿效以外，並沒有其他人這麼做，原因就在於，當一個社會的政治參與、政治溝通管道是暢通的，沒有人願意採行非法的方式來進行，「有頭髮，誰想要禿頭？」

呂秋遠感嘆的說，公民不服從是最後手段，但香港這群良心犯在面對不公義的政策時，採用抗議手段後竟要入獄服刑？因此看到這樣的判決，大家只能期望「一國兩制永遠不會在台灣出現」；更別因為只是香港的事，就忽略政治判決，因為大家都不希望「今日香港，明日台灣」。