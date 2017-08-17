國民黨強棒出擊 民調仍大幅落後林佳龍

2017-08-17 23:07

〔記者黃鐘山／台中報導〕2018台中市長選舉，民進黨幾乎確定由林佳龍競選連任，國民黨可能競選者的聲勢孰高孰低？根據「未來事件交易所」調查，可能競選者江啟臣、盧秀燕、蔡錦隆、顏寬恒當中，市場最看好盧秀燕。不過，日前公布的民調顯示，仍不敵林佳龍。

「未來事件交易所」是建立在「預測市場」研究方法的電子交易所，類似一般的期貨市場，讓參與者買賣「未來事件合約」的市場，針對未來事件進行預測。

此次開放投資者進行「買賣」的事件，包含現任立委江啟臣、盧秀燕、顏寬恒及前立委蔡錦隆分別對上現任市長林佳龍的交易行情，根據投資者買進賣出情形，計算清算價格。清算結果由高至低，分別為盧秀燕$63.46，蔡錦隆$49.22，顏寬恒$30.51，江啟臣$26.94。

這項結果顯示，預測市場盧秀燕出戰林佳龍的機率超過6成，這個結果與近期幾次民調的結果相符；最早表達參選的蔡錦隆居次，出身黑派的顏寬恒第三，代表紅派學者從政的江啟臣居末。

此外，根據「台灣指標民調」在7月20日公布的「適任度」序位調查。現任市長林佳龍以49.2%大幅領先，國民黨可能對手盧秀燕「適任度」為29.5%，江啟臣21.6%，顏寬恒10.7%。以藍陣營來看，盧秀燕仍是國民黨內最被外界看好的出戰競選者。