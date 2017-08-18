屏東縣南州鄉壽元村罷免村長 下週六投票

2017-08-18 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣南州鄉壽元村的村長罷免案，下週一起為罷免期間，下週六正式舉行罷免投票，以國道三號南下墾丁的交流道為深刻印象的小村落，進度「超車」立委黃國昌遭發動罷免案！

選罷法去年底修法，南州鄉壽元村村長陳明倫日前遭村民提議罷免，因為小村落上屆選舉人僅1050人，提議、連署階段人數少，鄉下又容易串聯，通關進度反而領先立委黃國昌案，由於是屏東首例、甚至全台首例，宣傳戰火一觸即發，下週小村落各方動向恐掀暗潮洶湧，動見觀瞻備受矚目。

壽元村民馮誼禎日前提議罷免，指村長陳明倫當選後對公共事務消極，未召開說明會或村民大會，就任由鄉公所設置新納骨塔於村莊為首因；而去年颱風後，籃球場鐵網被吹倒，竟置放十餘天未處理，村長明顯失職，又放任來路不明廢棄土進入村內回填，村長坐領乾薪，辜負村民。

陳明倫答辯指稱，納骨塔是全鄉利益，由鄉公所及鄉代會決定，他未曾表贊成或反對，村民不應怪罪村長。至於颱風吹倒鐵網，因全鄉當時都忙於災後復原，資源有限的情況下，他請清潔隊將鐵網移往路邊，並以三角錐警示。而不明廢土進村時，他也會同警方現勘並移請環保局查辦。陳明倫說，身為村長，希望村民大家彼此團結合作。

罷免方的鄉民昨天直指，今年壽元村出現罕見淹水，就是回填廢土造成，下週不排除在地方大廟廟埕宣傳罷免、放發文宣；但也質疑，壽元村民好不容易發起全屏東甚至全台首例，但至今卻連罷免票長什麼樣子都不知道，選委會應提早因應審慎以對。

村長：行使罷免是公民權利

記者昨天致電陳明倫，他僅稱行使罷免為公民權利，目前仍不考慮反動員，不過，其子於臉書發文力挺，指納骨塔部分，父親會贊同多數村民的意見，罷免案是分裂村民團結，且反對納骨塔方還將投罷免票與反納骨塔混為一談，企圖混淆村民，呼籲村民了解實情後，應拒絕出席投罷免票。