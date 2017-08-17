郁慕明再轟國民黨對獨派軟弱 「大家各自分手努力」

2017-08-17 19:21

〔記者鄭鴻達／台北報導〕新黨黨主席郁慕明批判國民黨「不藍不綠」後，傍晚再發文痛罵「中國國民黨」羞於提自己是中國人，強調新黨過去全力維護大局、支持國民黨，結果國民黨卻對獨派軟弱。他質疑國民黨中心思想已改變，表示新黨不再「和稀泥」，「大家各自分手努力」。

郁慕明稍早於臉書發文說，他實在看不懂現在國民黨的中心思想是什麼，其名字叫「中國國民黨」，卻羞於提自己是中國人，且國民黨口口聲聲提中華迷國憲法、談九二共識，反問國民黨難道中華民國憲法、九二共識的前提難道不是堅持一個中國、謀求國家統一。

郁慕明說，過去新黨反覆呼籲國民黨明確中心思想，也全力維護大局、支持國民黨，結果國民黨上下不全力對付台獨，反而砲聲隆隆地批判統一，動輒拿「新黨化」作為黨內鬥爭工具，他不禁懷疑國民黨對獨派軟弱，到底是戰力不夠，還是其中心思想改變，已與新黨路線不同。

郁慕明最後強調，國民黨現在路線模糊地表述，讓他不客氣地說「真是不藍不綠看不懂」，既然如此，「新黨就走自己明確的路」，盼國民黨先釐清自己的中心思想與路線，「新黨就不和稀泥了，大家各自分手努力！」

對於新黨鬧與國民黨「分手」，且有意自行推2020總統候選人，國民黨副主席郝龍斌受訪表示，每個政黨都要推出自己候選人，但泛藍要團結，在野黨要共同努力，這依竊當然要溝通、協調，盼與新黨一起做好在野監督、團結，讓在野黨有重返執政機會。