政院明年4月成立「海洋委員會」 海巡署將納入

因應海洋事務需更朝統合性的治理需要，行政院將在明年4月在高雄成立新的2級機關「海洋委員會」。（資料照，記者王峻祺攝）

2017-08-17 19:40

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院將在明年4月在高雄成立新的2級機關「海洋委員會」，以因應海洋事務需更朝統合性的治理需要，現有海巡署將改隸為海洋委員會所屬機關。行政院今天開會敲定此事，人事行政總處晚間發布新聞稿宣布。

人事總處表示，這次行政院組織改造規劃新設「海洋委員會」為中央2級機關，期望藉由海洋委員會發揮統合協調功能與角色，並強化與相關機關間橫向協調及聯繫，充分展現統籌效能、綜合海洋政策、深耕海洋人才培育，逐步達成維護國家海洋權益、提升海洋科教、發展海洋產業、培養涉外海洋人才及深化海洋意識等政策目標。

人事總處表示，海洋委員會和所屬海洋保育署將於明年4月成立，期能負責後續施政計畫和預算編列之訂定。其次，因為海洋委員會涉及諸多海洋事務的政策、制度和計畫等，因此，未來其人力進用及單位設置，都會以能夠反映海洋事務專業為考量。現有行政院海岸巡防署將改隸為海洋委員會所屬機關，繼續負責維護海域安全的重要工作。最後，行政院決定將海洋委員會設置在高雄，具體展現海洋事務機關的地點設置更接近相關產業所在地等的在地化行動。

雖然各界仍有聲音希望政府能再檢討規劃成立海洋部，不過，人事總處表示，先跨出成立海洋委員會新機關這一步，除了能夠開創穩健執行本身業務職掌外，也將首次以中央2級主管機關層級的組織與其他涉及海洋事務的部會，進行有效良善的業務溝通。未來行政院仍會繼續努力，就海洋委員會的功能業務與組織進行檢討。