全台大停電 南市議員促國賠建防災機制

2017-08-17 19:40

〔記者邱灝唐／台南報導〕815大停電撼動全台灣，許多台南廠商和民眾受到災損，台南市議會國民黨團今日要求市府盡快清查損失情況，且成立求償任務小組；市議員呂維胤則要求社會局提供停電的緊急因應措施。

黨團書記長王家貞表示，無預警大停電導致南部科學工業園區、樹谷園區及中小企業受損，養殖業、餐飲業也都深受其害，這次台南有34萬6千戶受停電影響，很多地區還是二輪停電，希望市府能將心比心，體諒民眾突然陷入一片黑暗，以及鐵捲門打不開無法出入的慌張心情。不過，法制處曾表示，這次損失無法申請國賠，由於台電已經公司化而非行政機關，只能申請民事賠償；但王家貞認為，經濟部長李世光為此下台，總統蔡英文也說會盡速處理賠償事宜，在在證明這是政府的責任，請市府別再推託，趕快出面協助市民和業者。

呂維胤則指出，這次停電造成3名居家患者因維生系統無法運作而緊急送醫，所幸並無大礙，但社會局應該追蹤有維生用電服務使用者家庭，以及發放應變措施卡，另外，大型安養機構雖有自動發電，供電範圍卻可能只限定於維生器材，所以仍要教導分散在各處的醫護人員、患者如何在黑暗中做緊急處理。對此，社會局回應，上述建議都會採納且提出相關配套措施，另外，也請民眾一定要選擇政府立案的機構，經由市府監督才能確保品質和安全，送往未立案的機構將增加家人的照顧風險。