獨家》幫貼「南京大屠殺」徵文被酸爆 暨大公行系怒嗆告

2017-08-17 18:13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國立暨南大學公共行政與政策學系於臉書專頁張貼媒體舉辦的「南京大屠殺紀念」徵文辦法，內容用字涉及台、中兩國敏感情勢，而且比賽獎金以人民幣計算，引來不少網友留言攻擊、諷刺，專業管理員氣得截圖，並揚言訴諸法律。

暨大公行系15日於臉書專頁「公然橫行─國立暨南國際大學公共行政與政策學系」張貼「悼念南京大屠殺死難同胞八十周年─對兩岸年輕世代的啟發與影響」徵文辦法，內容指出，為凝聚兩岸共同信念，因此由某媒體邀請中國華藝廣播公司及中華婦女黨，共同舉辦徵文比賽。

徵文辦法指出，徵文對象為「兩岸年輕世代」，徵文主題也提及鄭重呵護生命及人道的尊嚴，「追求兩岸共同認同」及和平的信念與展望等字句，甚至獎勵辦法明訂為優秀獎至一等獎可獲1000元至10000元不等之「人民幣」及獲獎證書，引來網友留言諷刺、攻擊。

部分網友留下「跟愛國同心會一樣」字眼，有的則開酸，主題可否寫「花園口大灌溉（原為花園口決堤）」、「六四天安門」幾週年主題，不少網友則認為國立大學不宜張貼此類徵文，而且「兩岸」字眼有矮化國格之嫌，也有網友對於比賽獎金以人民幣計算提出批評。

對此，疑為該系系主任吳若予持有的臉書帳號對網友留言截圖，並由專頁管理員帳號貼文回覆，「本系來函照轉，是你們這些人批評得了嗎？」強調已經對相關發文全數截圖，要留言批評的網友「搞清楚自己的法律責任」，強調「想上法院，我們奉陪。」

但專頁管理員的嗆告留言非但未平息網友的留言攻擊，反而更引來更多網友蜂擁而至批評、諷刺，部分網友直言截圖內容難以被檢察官起訴，讓不少聞風前來「朝聖」的留言者，紛紛留言支持提告。