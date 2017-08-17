全台大停電事件 吳敦義：對國民黨有很大鞤助

2017-08-17 17:10

〔記者施曉光／台北報導〕準國民黨主席吳敦義下午出席「台灣青年圓桌會議」時告訴黨內年輕人，前天全台大停電事件，「對國民黨有很大鞤助」，因為這是台灣自一九九九年以來史上三次大規模斷電事件中，唯一一次的「人禍」，他並痛批蔡英文總統事後「開始謊話連篇」，而且此事證明「老英」（指蔡英文）的話信不得，因為蔡英文過去說「非核家園」不會缺電，結果前天就缺電了。

吳敦義指出，事後經濟部長李世光「被請辭」，但「禍首」的中油公司由於是「某人的愛將」，雖聲稱要負完全責任，還是把責任推給承包商「巨路」，「蔡英文開始謊話連篇」。

吳敦義表示，過去面對國道收費員陳情時，蔡英文什麼都答應，結果實現的卻很少，現在只有被如影隨行，而華航工會在抗爭時，蔡英文在出訪時說她站在空服員那一邊，結果華航董事長何煖軒就「要五毛給一元」，「但老蔡還是不守信」，當年答應華航空服員的承諾迄今沒有實現，因此也還在「如影隨行」，「這就是『老英』的習慣，答應的事，退票比較多。」

吳敦義強調，國民黨是守承諾的，他當行政院長時，沒有談太多口號，民國九十九年台灣經濟成長率達到十．六三％，是民國六十年以後最高，國民黨能拚經濟，會斟酌民眾需求，反觀民進黨執政一年半，最近已有順口溜說，大陸在搞「一帶一路」，「老英」卻搞「一例一休」，台灣已失去往上提升的動力，原因就是政府不守誠信。

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