黃之鋒等人被判刑6至8個月 陸委會：遺憾

2017-08-17 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕發起「雨傘運動」的香港學運領袖黃之鋒等人，今天判刑確定，香港眾志秘書長黃之鋒被判6個月、主席羅冠聰8個月，學聯前秘書長周永康則是7個月，陸委會表示「對判刑感到遺憾。」

根據《蘋果日報》報導，針對香港高等法院判決結果，陸委會發言人邱垂正表示，對於判刑感到遺憾，並強調「支持香港人民追求民主、自由、法治、人權，是政府一貫的立場。」希望香港政府以正面包容態度看待港人訴求。

邱垂正強調，盼透過理性、和平方式，耐心進行對話與溝通，化解爭議，未來陸委會也將持續關注後續發展。