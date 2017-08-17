大停電突顯寡占和壟斷 妖西：是國民黨遺毒

學運人士「妖西」劉敬文。（資料照，記者林正堃攝）

2017-08-17 17:30

〔即時新聞／綜合報導〕8月15日下午近五點時因中油疏失，導致桃園大潭電廠6部發電機組因斷氣全部跳機，爆發全台大停電的災情。學運人士、李登輝民主協會策略執行長劉敬文（妖西）表示，這件事反映了台灣不少地方依舊存在寡占和壟斷，而這些都是國民黨遺毒。

妖西昨（16日）在政論節目《政經看民視》表示，他認為815全台大停電只是個案問題，不過這件事也反映了台灣一個根本性、結構性的問題，就是台灣在很多地方存在著寡占或壟斷的情況，「這個東西是從國民黨長期執政留下來，這個寡占跟壟斷，主要是在人員方面」，也是各種各樣的幫眾們。

妖希指出，台電這次發生的問題，在他看來就是所謂的「能源幫」的問題。他也表示這個問題在往上推一層來深究，就必須探討電業自由化，因為台電長期處於一個壟斷的狀態，根本沒有任何一個競爭對手，因此可預期絕對不會有高效能，「內部監督一定也很差」。

妖希分析，電業自由化包含綠能等等的引進，都會是一個新的產業，而就大家所知道，「能源幫」的人還是會試圖去插足，會在過程中做各種的抵制杯葛；可能是這些新能源產業，會與既得利益者產生衝突，所以那些能源幫的人都會去阻撓跟減緩能原改革的進程，因此人員的問題是一個根本的問題。