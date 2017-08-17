林佳龍促成台美論壇 明探討台美關係新架構

2017-08-17 16:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕蔡政府上任後，台美二軌對話正式啟動，兼任台灣智庫董事長的台中市長林佳龍，積極促成「建構亞太新局下台美關係新架構」國際論壇，明（18）日於外交部登場，美國駐港澳總領事楊甦棣等台美知名學者都將出席，共同探討台美關係永續經營的新架構。

財團法人「台灣智庫」與美國華府「全球台灣研究中心」合作，明天將在外交部「外交及國際事務學院」，舉辦「建構亞太新局下台美關係新架構」國際論壇，邀請台美知名學者專家，以「川普政府的外交與安全戰略」、「東亞變局與美中關係」及「新台美關係的構築」三大主題進行討論。

林佳龍曾任國安會諮詢委員，外交與國際歷練豐富，長期以來率智庫持續推動政策研究，更致力深耕與美、日等國智庫之間的二軌外交，與美國傳統基金會以及日本岡崎研究所，曾多次舉辦「美日台三邊戰略對話」，希望透過智庫拓展台灣的國際網絡，鞏固台灣在國際社會上的能見度。他日前也率市府團隊訪美，尋求更多台美合作機會。

今年4月間，蔡英文總統曾裁示，要求各個行政機關必須從策略合作夥伴思維出發，致力建構台美關係的全新架構，林佳龍隨即指示台灣智庫積極構思與籌劃台美論壇，希望透過交流互動，激盪出創意的台美關係新架構。年初，智庫即先與美國「2049計劃研究所」一同探討台美在科技政策上可能合作的議題。當時率團參加的執行長薛瑞福，近期將接任美國防部亞太助理部長。

論壇訪團成員包括美國亞利桑那州州立大學政府事務副校長邵建隆、美國駐港澳總領事楊甦棣、詹姆斯鎮基金會中國計畫研究員孟沛德、史汀生中心日本計畫主任研究員辰巳由紀、2049計劃研究所執行董事石明凱、全球台灣研究中心執行長蕭良其、諮詢委員簡淑賢等人，明日林佳龍將陪同訪團成員拜會蔡總統，並為論壇開幕致詞。

台灣智庫表示，台灣與美國分享著相同的價值觀與共同利益。只是，現階段的台美關係確有關鍵性必須解決的問題。特別是長久以來，美國因為地緣政治的戰略考量，既不承認中華民國政府又不願中華民國改變國號的狀況之下，面對新的國際局勢與新的國內需求，台美必須共同思考，如何創造出新的架構。特別是美中關係與美台關係，應平行發展，而非將台灣至於美中關係之架構下。否則，在中國亟欲挑戰現有結構之下，台美雙方將難以推動彼此的合作計畫。