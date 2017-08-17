815大停電震盪 綠委建議增加前瞻綠能預算

2017-08-17 15:53

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院長林全中午邀集民進黨立委便當會，據轉述，由於此次815全台大停電引發龐大民怨，有立委當面詢問林全，能否調整、增加「前瞻基礎建設」中「綠能建設」預算，並有立委建議，屆時可用附帶決議方式處理。

立法院本會期第三次臨時會預計明天召開，處理前瞻建設第一期特別預算案等案。林全中午邀立院民進黨團三長、民進黨立委陳明文、鄭運鵬、蘇巧慧、林靜儀、王榮璋、莊瑞雄等人便當會，討論立院第三次臨時會處理議案事宜。

針對民進黨立委提出增加綠能項目預算要求，林全表示，預算案已送進立院，更改可能性不大，不過有民進黨立委接著表示，行政院應提出方向，例如審查前瞻預算時，可以用附帶決議方式處理。

會中，民進黨立委多關心815全台大停電一事，並有多名立委對中油、台電處理態度表達不滿，有民進黨立委批評，中油在事件當天的處理態度，竟出現上、下午反應不一致的情況。

針對815停電事件，總統蔡英文日前在臉書發文表示，真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的供電系統，現在政府推動分散式的綠能發電，就是要避免單一電廠事故就影響全國供電，「此次事件只會讓我們的決心更堅定。」

前瞻基礎建設計畫包含了「綠能」、「數位」、「水環境」、「軌道」、「城鄉」以及新增的「因應少子化」、「食品安全」跟「人才培育促進就業」等8大建設，其中「綠能建設」編列了新台幣81億元的預算。