新黨要分道揚鑣 吳敦義：希望還是團結在一起

2017-08-17 15:31

〔記者施曉光／台北報導〕針對新黨主席郁慕明質疑國民黨去統，揚言要與國民黨分道揚鑣，準國民黨主席吳敦義下午出席「台灣青年圓桌會議」前受訪回應，國民黨與親民黨、新黨三黨過去有一致的基本方針與政策，他希望大家還是能團結在一起。

吳敦義表示，基本上國民黨並不希望發生郁慕明所謂的「分手」，因為基本上兩黨在大的目標上，還是一致的，他並舉民國96年、97年，當時國民黨、新黨、親民黨團結一致，最後才能贏得近80％的立委席次，馬英九當選總統，因此他希望能團結，畢竟國、親、新過去有一致基本方針與政策，希望還是能團結在一起。

對於媒體追問，郁質疑現在的國民黨沒有中心思想，不敢談統，吳敦義則未正面回應，只強調中華民國的基本狀況都很清楚，自從1992年「九二共識、一中各表」兩岸換文的歷史事實，雙方再經過幾次談判後，我方海基會依照當時總統核定把兩岸基本論述建立在「兩岸都堅持『一個中國』原則，但對於涵義雙方同意以口頭聲明方式做各自表達」，這就是「九二共識、一中各表」的基礎。

吳敦義表示，這是歷史事實，經過兩岸換文確定，才能保證後來兩岸至少8年的和平、穩定發展關係，這種關係是非常珍貴的，絕對不要放棄，一方面能維持兩岸和平穩定發展，也在中華民國憲法的架構下，讓國人能有大約一致的基本原則，保持非常好的狀況，值得珍惜，「我希望我們能團結一致」。