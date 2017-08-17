「原住民身分法」修正草案 賴清德：盼立法院優先審查

2017-08-17 15:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為回復平埔族群原住民身分，行政院院會今日通過「原住民身分法」修正草案，將函請立法院審議，台南市賴清德市長表示支持肯定，期待立法院優先審查該修正草案。

賴清德表示，平埔族群正名運動歷經20多年的努力，終獲政府肯認實屬不易，早在台南合併升格前，也是大概在10多年前，就將西拉雅族列為「市（縣）定原住民」，尊重族人的身分認同，並積極復育、維護其珍貴的語言和文化。

賴清德表示，語言文化與族群認同問題，一直是台灣社會亟待解決、正視之問題，自去年520政黨輪替後，南市政府積極重啟與中央政府的對話，並促請蔡總統兌現政見，正視平埔族群回復身分之訴求，今天行政院院會終通過「原住民身分法」修正草案，後續也期待立法院優先審查該法修正草案，早日回復平埔族群原住民身分。

南市民族事務委員會主委汪志敏表示，該法修正草案共12條條文，其中第2條增訂「平埔原住民」身分別，肯認長久爭取原住民身分的平埔族群法定地位，實現歷史正義及平埔族群民族權利。

汪志敏表示，回復西拉雅（平埔）族原住民身分並振興其文化，是南市政府迄今持續推動的工作項目，去年8月1日，蔡總統表達了對平埔族群肯認的善意，更首度打破藩籬，同意承認平埔族群為原住民族，努力20多年的正名運動終於有了新的契機和希望，今天「原住民身分法」修正草案在行政院院會獲致共識，並彰顯了對「轉型正義」及「人權保障」的重視與尊重。