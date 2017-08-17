停電讓國民黨2020贏回執政？ 他神回獲網友推爆

2017-08-17 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕8月15日全台大停電，準國民黨主席吳敦義當晚出席台灣競爭力論壇學會10週年慶晚宴也受到影響，只能摸黑進入會場，在恢復供電後，他上台致詞表示，擔任黨主席的任務就是要讓國民黨重返執政，2020要贏回執政且「絕不會隨便停電」。此番說法也在PTT八卦版引起網友討論。

吳敦義當天上台致詞時表示，10年前他擔任黨秘書長時，就誓言要帶領國民黨從在野到執政；現在他擔任黨主席的任務，就是要帶領國民黨重返執政，2018地方選舉要贏得較多執政權，「2020年國民黨重新贏回執政權，而且絕對不會隨便停電。」

而吳敦義這番說法也引起PTT網友的熱烈討論，但多數網友是不認同吳敦義的說法，留言「這笑話蠻好笑的」、「海豚別說話 你負責轉彎就好」、「我寧願投給一顆西瓜都不想投給你」。

另外，有一名網友發文回應說，吳敦義說得沒錯，「停電的確有可能讓國民黨贏回執政，不信的話可以去翻翻歷史資料，早在幾十年前，國民黨就因為停電而勝選多次了」。

該網友的發文也獲得其他網友們一面倒認同，紛紛留言說「你不要這麼專業好不好」、「以前真的就是這樣，我爸有經歷過」、「要開票了 停電程序開始 這他們專門的」、「開票前總是會停電的歷史！」、「勿忘中壢事件！」、「 竟然，有這樣多人知道，停電偷灌票事件」、「國民黨停電專家」。