江宜樺稱大停電「民粹凌駕專業」 林俊憲批藉機推「核四運轉」

前行政院長江宜樺表示，815全台大停電是蔡政府民粹凌駕專業的結果。立委林俊憲批藉機推「核四運轉」（資料照，記者林正堃攝）

2017-08-17 14:51

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長江宜樺昨在臉書批評，815全台大停電，人民生活秩序大亂，這是蔡政府民粹凌駕專業的結果。對此，民進黨立委林俊憲在臉書表示，表面上江宜樺是批評「民粹凌駕專業」，但實際上他是利用民眾對用電的焦慮，藉機推動「核四運轉」議題。

江宜樺表示，雖然經濟部長倉皇下台，而行政院也馬上將停電歸咎於中油人為疏失，「但是我們都知道，真正的原因是蔡政府的能源政策錯誤」。

江宜樺指出，原本馬總統的能源政策是確保電力穩定、逐步減核；若核四在安全無虞的情況下運轉，將可在2055年前達成非核家園目標，並讓再生能源有足夠時間成長。但民進黨在野時操作反核，硬生生把蓋好的核四擋下來，執政後更一心想將非核家園的目標提前到2025年完成。

江宜樺說，能源的問題實在不是三言兩語講得清楚，「但是我相當確定：以民粹凌駕專業，最後受苦的是人民」。對此林俊憲認為，江宜樺還是念念不忘核四，他說815全台大停電是因為「民粹」，表面上江宜樺是批評「民粹凌駕專業」，但實際上，他是利用民眾對用電的焦慮，藉機推動「核四運轉」議題。

林俊憲嘲諷的說，問題是「因趕工而導致錯誤百出的核四，根本不可能運轉，請江宜樺別做夢了！」另外，社民黨發言人苗博雅則在臉書PO文打臉江宜樺，指出在2014年4月28日，當時還是行政院長的江宜樺發佈新聞稿表示，「核四完工，通過安檢後，不放置燃料棒、不運轉。日後核四是否運轉，必須經公投決定」。

苗博雅表示，核四就是在江院長任內封存的，但在2016國民黨選輸下台之後，現在卻說核四會封存都是民進黨煽動民粹。而江宜樺如果真的覺得封存核四是錯的，那當時就該請辭明志；就算戀棧，卸任之後也該檢討自己為何做了違心之事；要罵核四封存，至少也該向全國人民說明當初為何配合你現在所說的民粹。「但江教授做了最失憶的選擇：跳出來說核四封存是錯的，而且都是民進黨造成的錯。」