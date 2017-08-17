政院通過廢止蒙藏會組織法 僑委會、退輔會立院有裁撤聲浪

行政院廢止蒙藏委員會組織法，正式裁撤蒙藏委員會。圖為2107年蒙藏面具文物展。（資料照，記者王善嬿攝）

2017-08-17 13:14

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院院會今天通過廢止「蒙藏委員會組織法」，蒙藏委員會明年度不編列預算，在送請立法院審議廢止後，蒙藏會將正式走入歷史，相關業務及明年年度預算，分別由外交部、文化部及陸委會承接，員額則撥移至文化部及陸委會。

面對蒙藏會將吹熄燈號，僑委會、退輔會等單位也是立委多次喊出要廢除或整併的機關，時代力量即主張僑委會、退輔會與蒙藏會都應裁徹。不過，無論藍綠執政，基於實務運作與情感等考量，都維持現制。政院明年也持續編列僑委會與退輔會的預算。

蔡英文總統去年10月主持執政決策協調會議，行政院提出「兩階段組改」的規劃，蒙藏會列為行政院組改第一階段辦理機關。人事行政總處今年1月5日邀集文化部、陸委會及蒙藏會，召開蒙藏會組織與業務調整及員額移撥安置相關事宜。根據規劃，各項業務將依性質分別由外交部、文化部及陸委會承接，員額則分別移撥至文化部及陸委會，並視移撥情形，在陸委會及外交部編制內，以適當職稱安置。

行政院發言人徐國勇表示，明年度沒有編列蒙藏會的預算，目前蒙藏會還有員工49人，其中6人移撥到陸委會，43人則到文化部。