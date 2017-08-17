獨家》找宋楚瑜談世大運 柯文哲：他們會去看羽球

繼昨日不公開行程訪民進黨秘書長洪耀福，台北市長柯文哲今天再度安排不公開行程，拜訪親民黨主席宋楚瑜。（記者沈佩瑤攝）

2017-08-17 12:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕繼昨日不公開行程訪民進黨秘書長洪耀福，台北市長柯文哲今天再度安排不公開行程，拜訪親民黨主席宋楚瑜。柯上午行程結束後，隨即驅車前往宋楚瑜辦公室；據了解，此行目的主要為邀請宋楚瑜出席後天的世大運開幕式，而宋也表示將出席。此外，柯文哲九月也將和宋楚瑜同台擔任講者。

世大運在即，近日卻爆發諸多爭議，包含傳出志工不滿被凹等，常把「面對問題，是解決問題的第一步」掛在嘴邊的柯文哲，反而四處拜訪政界大老，名義上是為親自邀請參加世大運開幕式，外界不免多加揣測。

但對於這場「柯宋會」，宋楚瑜強調自己和柯是多年好友，這次主要是柯文哲希望親送世大運邀請函來，眼下最重要的就是把世大運辦好，他也笑稱選舉還久，而九月初兩人同台座談等其他事情，就等世大運後再談。

柯文哲大約11時30左右抵達宋辦，送上世大運開幕式門票、熊讚玩偶等後，柯、宋兩人闢室密談約莫10分鐘，稍後和工作人員一同用餐，會議室中不時傳出笑聲，顯然相談甚歡；配合柯文哲為世大運祈福吃素，與會者也一起吃素。

會後柯文哲簡單回應表示，這次主要是就是針對世大運議題進行會談，至於有沒有拜託幫忙「促銷」門票，柯回說「有啦，他們要買一些羽球甚麼的」，一旁的宋楚瑜接話表示會去看羽球等項目。