行政院通過修正草案 增列「平埔原住民」身分

2017-08-17 12:11

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文去年8月1日代表政府向原住民族道歉，為落實當時立下的承諾及回應20多年來平埔原住民的正名訴求，行政院院會今通過「原住民身分法修正草案」，增列「平埔原住民」為原住民身分。

據《聯合報》報導，平埔族群20多年來為正名議題訴求，但多年來身分及權利問題皆未獲結果及解決，現行原住民身分法規定，原住民只有區分為山地及平地，現行政院通過了「原住民身分法修正草案」，新增平埔原住民類別身分，如此一來，政府將可積極推動、傳承平埔文化，對此，原民會表示，為尊重認同原則，無論父系母系、相隔幾代，只要直系血親尊親屬有熟蕃（平埔）登記，就可以申請取得「平埔原住民」身分。

報導引述行政院長林全的解釋，他指出本次修法增列原住民身分，具有重要意義，「不僅能落實蔡總統去年所提及的承諾，還可正面回應平埔族多年來的正名訴求」，他將會請立法院及原民會積極協調，早日將修法程序完成。

去年行政院政務委員林萬億對此議題進行研討，結果指出政府過去推動原住民身分認定制度時，未能充分考量歷代殖民政府、社會結構改變等歷史因素。因此，為回應平埔正名訴求並落實歷史正義，決定採修正現行原住民身分法的方式，認定平埔族群為「平埔原住民」。

另外，原住民正名議題進行的轟轟烈烈，引來外界質疑，為何決定以法律決定平埔原住民的民族權利，報導引述原民會的解釋，原民會對此回應，會以法律訂之的原因是因為，現行原住民相關法律皆是以山地及平地原住民的客觀情勢設計，政府希望能依據平埔原住民在文化語言或政治等層面的需求，建構屬於平埔原住民的權利。