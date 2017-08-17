找洪耀福談世大運 柯P：民進黨有買足球賽團體票

柯文哲說，跟他們談一些世大運的事，而民進黨部為了表示支持世大運，有去買足球賽團體票。（記者鍾泓良攝）

2017-08-17 11:45

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲昨密會去找民進黨秘書長洪耀福，據了解是去談世大運，媒體今天詢問是否有請民進黨幫忙買票。柯文哲說，跟他們談一些世大運的事，而民進黨部為了表示支持世大運，有去買足球賽團體票。媒體詢問雙方關係是否有變融洽，柯文哲則說，他跟高層本來就很好。

而媒體再詢問是否還有談其他事情，因為民進黨說要請柯文哲說明，柯文哲笑回，「他叫我說明，就是說他不太想講」，他僅說，無所不談相談甚歡，「不需要去跟你們（媒體）講去談甚麼。」媒體追問是否有談選舉，柯回這次還沒有談到那個，至少要到明年2月才會談。

媒體詢問去跟洪耀福談是否是要安排總統蔡英文、前總統陳水扁的位置，柯文哲說，本來那天要送票給前總統李登輝，但一下身體又不舒服；至於阿扁，他已經送邀請函，但中監是否放行還不知道，一切都要等19號才能確定。媒體詢問那前總統馬英九呢，柯說「當然有他的位置阿！」

媒體詢問，反年改跟獨派預計會到世大運抗議，柯文哲回，台灣是個多元民主的國家，很常遇到陳抗，北市府會在外面設立意見表達區，讓每人有表達意見機會，但不要影響正式典禮的進行。他也提醒，這幾天世界各國選手陸續進來，「台灣最美麗的風景是人」，呼籲整個大台北居民看到外國友人表達熱情的一面 。

而柯文哲昨天於受訪時談到票數賣不好時，調侃沒有人要看多明尼加跟越南比賽，柯文哲說台灣隊有比賽才會有人去看，外國則是比較特別，不然大家買票看的意願都不高，「為台灣隊選手加油是天經地義，這本來就是應該，但如果可以為外國選手也加油，表示我們台灣是個更偉大的地方。」

媒體詢問，如果有帥哥美女選手是否可以拉出來當買票宣傳，柯文哲說，自從荷蘭讓水球秒殺後，相信其他國家很快就會跟進，認為在行銷上帥哥美女最強的行銷區。