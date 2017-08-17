立委頻點名下台 陳金德：派系鬥爭看多了

2017-08-17 10:47

〔記者蘇芳禾、黃佩君／台北報導〕815全台大跳電，民進黨地方黨部主委聯誼會會長余天昨日向總統蔡英文表示，只有經濟部長下台，中油、台電沒有人下台恐怕很難交代。對此，中油董事長陳金德今受訪表示，他在民進黨30多年，類似派系鬥爭看多了，監督管理確有責任，希望有機會協助改善中油；據了解，陳金德已要求10人專案小組在明日中午前提出事件當天過程報告，至於事件懲處，一到兩週內會調查完畢。

815全台大跳電後，中油公司與包商巨路公司互相指責。余天則在週三的民進黨中常會中，向兼任黨主席的蔡英文說，光是經濟部長下台夠嗎？中油、台電若沒有人下台，要怎麼跟大家交代？還有弭平民怨？

余天說，他在臨時動議發言後，蔡英文轉頭向行政院副院長林錫耀說，請他們帶回行政院處理。

陳金德在黨內屬新潮流且與高雄市長陳菊友好，黨內質疑是否因「後台硬」，而免下台。對此，陳金德接受電台訪問時說，他在民進黨創黨半年就加入，入黨超過30年，「我個人雖然有派系，但這幾年多做行政工作，比較少參與黨內相關政治工作。」類似派系鬥爭他看多了，監督管理確有責任，希望有機會協助改善中油。

他強調，對這次天然氣中斷兩分鐘，導致6部機組跳電，全國800萬停電，感到非常不安與自責，也想辦法找出原因，目前仍在釐清在其他事業部、供氣地方有沒有風險高的設計要排除。目前已由電機、控制專長的人員組成小組，分別檢視高雄、桃園煉油廠、石化公司，今天的10人專案小組要把電腦記錄解讀、找出真相，且已責成副總經理調查事件經過，懲處部分一週到兩週會有個決定。

而在賠償方面，他也說，目前還沒有接到台電任何相關賠償訊息，相信台電也忙於發電設備維護改善。跳電損失當然中油概括承受負責，等台電提出將會進行協商。

今有媒體指出，巨路公司獨立董事林立人是前中油興建工程處長，是否有門神的嫌疑？陳金德表示，林立人過去管理發包作業，退休近10年，中油內部退休員工轉任民營企業狀況普遍，他重申，中油和包商關係太好，未來會要求包商依照SOP，否則受傷、死亡都是包商員工。

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