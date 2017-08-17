林全拍板明年總預算 新南向經費編逾72億元

2017-08-17 10:19

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院上午舉行院會，討論主計總處提報明年度中央政府總預算案，經閣揆林全上個月親自召開跨會議匡列額度並於日前向蔡英文總統報告後，林全今天在院會中正式拍板總預算案，其中為積極推動新南向政策，政院編列明年的新南向政策預算逾72.6億元，較今年相同基礎預算數增加28.1億元，顯示政府對新南向政策的重視。

行政院將在稍後舉行記者會，說明明年總預算案編制情形。主計處匡列明年歲入預算1兆8904億元，較今年增加2.7％，明年歲出1兆9850億元，較今年微增0.6％，其中公共建設支出與科技發展支出都有大幅成長，明年度3000多億元的國防預算，在軍方的積極爭取下，也有微幅增加。

為使新南向政策更為聚焦，政府正發展「5大旗艦計畫」，包括產業人才發展、醫衛合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台，其中在區域農業發展方面，規劃赴東南亞等國設立16個示範農業園區，但為避免中國打壓，相關規劃低調進行。

知情官員指出，明年度的新南向政策預算，其實是散見在教育部、經濟部、農委會等各部會所編列的經費，因為並沒有新南向政策這個預算科目，明年的新南向政策預算超過72億元。