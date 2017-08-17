要改革中油與包商間不良文化 陳金德：不會迴避責任

中油董事長陳金德（右）今出席「蔻蔻早餐」廣播節目，接受主持人周玉蔻（左）專訪，談815大停電事件中油的調查過程與後續處理，並展示中油與包商的契約書。（記者廖振輝攝）

2017-08-17 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕815全國大跳電，中油董事長陳金德昨出面指出非誤觸導致，是設備商巨路國際更換控制系統電源供應器時，未按標準作業程序，才導致大潭電廠六部發電機組因斷氣全跳機。針對此事件，各界要求陳金德下台聲浪頻傳，今日他接受廣播專訪時指出，黨內要他下台的聲音都聽到了，每個人都有立場，但他對長官要有交代，也不會迴避責任，強調會改善中油和包商之間的不良文化。

陳金德今接受專訪時指出，中油規模實在太大，很多工作都是外包，因此與外包商關係緊密，導致很多工作沒按標準程序卻又疏於改進，未來要致力於改造中油企業文化。陳金德提及，自己擔任高雄市環保局長及高雄市副市長任內，跟中油時常接觸，當時就對中油跟包商關係太密切略有所聞，他強調中油跟包商關係的確需要改革，就是因為關係太密切，才會出現這種沒照SOP的工安問題。

針對如何改善這項文化，陳金德表示會盡力而為，自身具有化工背景，所以在中油工作學習很快，加上中油同仁都很優秀，日後會適才適所，把不好文化改善。至於會不會請辭？陳金德僅表示不會迴避責任，把長官的交代做好。

另外，陳金德所屬新潮流派系，昨日屬於屬「正國會」的民進黨新北市黨部主委余天在中常會公開要求總統蔡英文辭退陳金德，被外界視為「派系鬥爭」，陳金德對此則表示，自己在民進黨30多年，類似派系鬥爭他看多了。