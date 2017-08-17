國民黨執政為停電解方？ 林俊憲諷吳敦義「講幹話」

15日晚間國民黨準主席吳敦義出席台灣競爭力論壇學會10週年慶餐會，剛好碰上全台大停電，摸黑入場。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-08-17 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕8月15日全台大停電，準國民黨主席吳敦義當晚出席台灣競爭力論壇學會10週年慶晚宴也受到影響，只能摸黑進入會場，他上台致詞表示，擔任黨主席的任務就是要讓國民黨重返執政，2020要贏回執政且「絕不會隨便停電」。對此，民進黨立委林俊憲在臉書諷刺的說，國民黨用什麼作為發電保證？是要用黨產還是幹話來發電？

吳敦義上台致詞時表示，10年前他擔任黨秘書長時，就誓言要帶領國民黨從在野到執政；現在他擔任黨主席的任務，就是要帶領國民黨重返執政，2018地方選舉要贏得較多執政權，進而在2020年贏回執政權，而且「絕對不會隨便停電」。

對此，林俊憲指出，15日全台大停電導致網路上罵聲不斷，儘管百家爭鳴、口水橫飛，但至少大家都在討論「怎麼防止下一次的發生」；觀察到這一點也讓人感覺，台灣還是有希望的。

但林俊憲話鋒一轉，批評也有人在講幹話，「吳敦義提出『2020國民黨贏回執政』 作為停電的解方，讓人聽得一頭霧水」。林俊憲諷刺的說，國民黨要用什麼作為發電的保證？「用黨產發電嗎？用幹話發電嗎？」