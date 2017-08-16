尷尬惹 TVBS民調意外打臉周刊王民調

2017-08-16 23:25

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民調數字是各級政府單位喜歡拿來做施政參考的指標之一，不過各種數字和調查方法，往往會讓結果流於「各說各話」。《周刊王》今天報導，有59.1％新竹市民認為不需要興建輕軌，新竹市政府則出奇招，以TVBS民調反擊，TVBS民調數字顯示，新竹市其實有逾6成民意支持輕軌建設，不支持者僅2成4。調查結果與《周刊王》民調結果相反。

《周刊王》委託艾普羅民調公司進行「新竹市輕軌興建調查」民調顯示，新竹市民認為不需要興建輕軌的比例接近6成，贊成比例僅29.5％。

新竹市政府隨即發佈新聞稿指出，市政府針對「大新竹輕軌路網」委託TVBS民調中心進行民意調查，調查結果5月出爐，顯示近6成民意認可「大新竹輕軌路網」，當中28.2%受訪者表示「非常支持」，32%表示「支持」，合計支持度為60.2%；「不太支持」有13.8%、「很不支持」10.7%，合計僅24.5%，另15.2%的受訪者並未表示意見。

市府表示，此次調查於4月24日至27日進行，完成有效樣本1,087份（以新竹市年滿20歲以上民眾為調查對象），在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點內，顯見建置輕軌為民意趨勢，多數民眾對於透過輕軌改善交通抱以高度期許。

市府交通處長倪茂榮表示，過去22年間新竹市歷任4位市長，不分黨派針對輕軌運輸完成4次可行性研究。

此外，倪茂榮也認為，新竹縣市合計近百萬人口，擁有科學園區15萬從業員工及1兆以上產值的優勢，每戶可支配所得114萬（全國第2），每年上繳國稅1100多億（全國第6），與其他國外推動輕軌的城市相較，都市規模、交通需求及產業發展充分具備推動輕軌的條件。