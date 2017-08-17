出來面對！反對國軍花2億換外套 連署3天就達標

民眾發起連署反對國防部花費數億買外套。（圖截自公共政策網路參與平台）

2017-08-17 00:05

〔即時新聞／綜合報導〕國防部日前表示，將花2億元預算更換新式三軍外套，並公布俗稱「艾森豪夾克」的新冬季夾克，引發反彈，有民眾於8月9日在《公共政策網路參與平台》上發起連署，僅僅6天即通過提議、檢核及附議三個階段，政府須於2個月內出面回應。

連署發起單位「台灣軍警戰術研究發展協會」的提議內容說，國防部僅依部長個人好惡，即決定投入2億元預算，換發未普遍使用且無急迫需求的軍便服外套，除了欠缺通盤計畫及考量，更加排擠政府未達GDP百分之3的國防預算。

協會更認為，國防部在此案中所強調的英挺帥氣，提高自信與榮譽等，完全不具任何前期需求規劃、成本估算、客觀標準，更無急迫性可言；而且軍中許多問題，均源自名募、管理、訓練或就業及安養，非虛擲數億的夾克所能解決，因此決定反對此案。

連署從12日上線至今，已收到5000多人次覆議，臉書更超過6000多次分享，短短3天內就突破門檻，主管機關則必須於10月15日前出面回應。

網友們也在附議時回應，「錢要花在刀口上，不是拿來裝飾表面的」、「不要浪費錢，建議你們可以花錢買腦袋」。